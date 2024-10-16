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17 yaşındaki genç kızı taciz eden şahsın 26 suç kaydı varmış

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Ankara'da 17 yaşındaki P.G. isimli kıza minibüste cinsel tacizde bulunan Ö.S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceki 26 suç kaydı ortaya çıktı.

Ankara'da 17 yaşındaki P.G. isimli genç kıza minibüste cinsel tacizde bulunan Ö.S., polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ö.S.'nin Yozgat cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlendi. Ayrıca şüphelinin toplam 26 suç kaydının bulunduğu ve bu suçlarda 9'unun 'Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırı' suçu olduğu öğrenildi.

17 yaşındaki genç kızı taciz eden şahsın 26 suç kaydı varmış

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Olay, 16 Ekim'de öğlen saatlerinde AŞTİ'den Sincan yönüne giden bir minibüste meydana geldi. İddiaya göre P.G. isimli kız, minibüste seyahat ettiği sırada tacize uğrayan Ö.S. tarafından şüpheli kişiyi videoyla kayda alıp tepki gösterdi. Bunun üzerine panikleyen şüpheli minibüsten inerek kaçtı. Sosyal medyada yayılan görüntü üzerine polis ekipleri mağdur kıza ulaşarak kızın ifadesini aldı. P.G.'den alınan bilgiler doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Etimesgut İlçe Emniyetine bağlı ekipler, şüpheliyi bugün Altındağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Ö.S. isimli şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.

17 yaşındaki genç kızı taciz eden şahsın 26 suç kaydı varmış
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (2)

Dilek Usta:

Ulan senin gibileri Allah’a havale ediyorum.

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man over:

Cezaevinden izinli çıkmış,26 suç kaydı varmış :) Artık söyleyecek bir şey bulamıyoruz. 2-3 ay öncede biri cezaevinden izinli çıkıp karısını öldürmüştü.Artık suç işlemeleri için izin veriyorlar.

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