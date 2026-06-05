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Ankara'da işçi servisi yandı

Ankara'da işçi servisi yandı
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Ankara'da seyir halindeki bir minibüs bilinmeyen nedenle alev aldı. İçindeki 12 işçi tahliye edilirken araç kullanılamaz hale geldi.

ANKARA'da seyir sırasında alev alan minibüs, kullanılmaz hale geldi. Minibüsün yandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polatlı ilçesi ile Malıköy Organize Sanayi Bölgesi hattında çalışan, içinde 12 işçinin bulunduğu minibüs, Sincan Temelli mevkisinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek işçileri tahliye etti. Kısa sürede büyüyen alevler, minibüsü tamamen sardı. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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