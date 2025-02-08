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Ankara'da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu

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Ankara'da metro istasyonunun yanındaki üst geçidi görenler gözlerine inanamadı. Üst geçitte büyük bir delik açıldığı, üzerinin de taşla dolduğu görüldü.

Ankara'da metro istasyonundan çıkan vatandaşlar üst geçide geldiklerinde korkunç bir görüntüyle karşılaştı. Yıkılmaya yüz tutmuş üst geçitte delik açıldığı görüldü.

ANKARA'DAKİ ÜST GEÇİTTE KORKUTAN GÖRÜNTÜLER

Ankara'da İstanbul Yolu metro durağının yanındaki üst geçit neredeyse yıkılma noktasına geldi. Üst geçidin halini görenler endişelenirken, yetkililerden duruma müdahale edilmesi istendi.

BÜYÜK BİR DELİK AÇILDI

Üst geçitte büyük bir delik açıldığı görüldü. Ayrıca üst geçidin üzerinin de taşla dolu olması dikkatlerden kaçmadı. Üst geçidi kullanamayan vatandaşlar her gün hayatlarını tehlikeye atıp otobanda yolun karşısına geçtiklerini belirtti.

Ankara'da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yıllardır aynı numara! İnsanlar artık kanmıyor
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Metronun yanıbaşındaki üstgeçidin son hali bu
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"21 saat geçmeden kanınız böyle akar"
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

konser dururken Mansur efendi köprü mü yapsın ! bugüne kadar ne yapmış ki bunu yapsın

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Haber YorumlarıKagan Kutlu:

önceki hırsız o kadar calmişki Mansur başkan ödemekte zorlanıyor.ama bunuda halledecek biliyorum ben Ankara da yaşıyorum takip edecem.

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Her şey çok güzel oldu sizi....

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Haber YorumlarıCan:

Kalk kalk Melih başkan gör bunları sen yaptın bunlar yıkıyor . Bu millet sana neden nankörlük etti anlamadım.

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

açılan yere vefanın heykelini yapsınlar

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

ankaraya çok bile ! partizan şehir ! bırakmış onca projeyi köfte çorba peşine düşmüş bana ne uçak gemisinden ben çorbaya bakarım diyen kitle bunlar ! beter olsunlar

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Haber YorumlarıHOZKAN:

Mansur çok meşgul. Halkın sağlığından daha önemli şeyler varken Böyle küçük şeyler ile meşgul etmeyin yazıktır.

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Farm of TC

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Haber YorumlarıEVO20 :

Konserler ve e spor merkezi açmak daha önemli!

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

kemâlin olduğu yer huzur bulmaz !! ot bitmiyor orda !!! sebebi ben değilim

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