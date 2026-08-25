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Ankara metrosunda izinsiz giriş: Seferlerde gecikme

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Ankara Batımerkez Metro İstasyonu'nda hatta izinsiz giriş nedeniyle metro seferleri tek hattan yapılıyor, gecikmeler yaşanıyor. Batıkent-Botanik arasında otobüs aktarması sağlanıyor, ekipler olaya müdahale ediyor.

Ankara'da Batımerkez Metro İstasyonu'nda hatta izinsiz giriş yapılması nedeniyle metro seferlerinde gecikme yaşandı.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, güzergahtaki metro seferleri tek hat üzerinden sürdürülüyor.

Seferlerde yaşanan gecikmeler nedeniyle ulaşımın aksamaması amacıyla Batıkent-Botanik istasyonları arasında otobüslerle aktarma hizmeti sağlanıyor.

Açıklamada, ekiplerin olaya müdahalesinin sürdüğü, konuya ilişkin adli ve idari sürecin başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
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