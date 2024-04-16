Mansur Yavaş, Ankara'nın ilçelerinin 25'inin 20'sinde Altınok'u geride bıraktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının ilçelerde aldıkları oy oranları netleşti. CHP'nin adayı Mansur Yavaş, 25 ilçenin 20'sinde AKP adayı Turgut Altınok'u geride bıraktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının 31 Mart yerel seçimlerinde ilçelerden aldığı oy oranları netleşti. CHP adayı Mansur Yavaş, AKP adayı Turgut Altınok'un memleketi Bala ile AKP'nin kaleleri olarak bilinen Keçiören, Sincan ve Altındağ dahil olmak üzere 25 ilçenin 20'sinde Altınok'u geride bıraktı.

Mansur Yavaş Keçiören'de yüzde 55,18 oy alırken; Turgut Altınok yüzde 37,08 oy oranında kaldı. Yavaş oy rekorunu yüzde 79,15 ile Çankaya'da kırdı. Altınok ise en fazla oyu yüzde 52,8 ile Çamlıdere'de aldı.