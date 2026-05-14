Ankara'da Şiddetli Rüzgar Hayatı Felç Etti: Devrilen Ağaçlar Araçlara Zarar Verdi

Ankara'da saatte 45 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgar ve yağmur, kent genelinde ağaç devrilmelerine ve çatı uçmalarına neden oldu. GMK Bulvarı'nda park halindeki iki aracın üzerine ağaç devrilirken, hasar oluştu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle yol trafiğe kapatıldı ve temizlik çalışmaları başlatıldı.

Ankara'da öğleden sonra başlayan rüzgar ve yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi, çatı uçtu. GMK Bulvarı'nda park halinde olan 06 DFY 511 ve 06 FOG 615 plakalı araçların üzerine 2 ağaç devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ağaçların devrilmesi sonucu bulvarın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı istikameti trafiğe kapanırken, 2 araçta hasar oluştu. Yolu trafiğe açma çalışmaları sürüyor. Kentin farklı bölgelerinde rüzgar nedeniyle devrilen ağaç ve aydınlatma direkleri, araçlara zarar verdi. Zaman zaman sürücüler de trafik zor anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
