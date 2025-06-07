Ankara'da Kurban Bayramı Tatilinde Parklar Dolu:

Ankara'da Kurban Bayramı Tatilinde Parklar Dolu:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatilini değerlendiren vatandaşlar, Ankara'nın park ve mesire alanlarını doldurarak doğanın tadını çıkardı. Mogan ve Eymir gölleri gibi yerlerde piknik yapan Ankaralılar, yürüyüş yaptı ve bisiklete bindi.

ANKARA'da Kurban Bayramı tatilini değerlendiren vatandaşlar nedeniyle, park ve mesire yerlerinde hareketlilik yaşandı.

Bayram tatilinde Ankara'da kalanlar park ve mesire alanlarını doldurdu. Bayram tatilini değerlendiren vatandaşlar, Mogan ve Eymir gölleri gibi doğayla iç içe alanlara yöneldi. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü kenarında piknik yapan, yürüyüşe çıkan ve bisiklete binen vatandaşlar, tatilin tadını çıkardı. Çocuklar oyun alanlarında vakit geçirirken, bazı vatandaşlar da göl kenarında dinlendi.

Haber-Kamera: Samet ÖKSÜZ-Nisa MİĞAL ANKARA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
Elon Musk seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor

Sen misin Musk'ı kızdıran! Seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu! Bayramdan sonra imza bekleniyor

Bayramdan sonra imza atacak! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı

İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış

Elektrik akımına kapılan CHP'li başkanla ilgili çarpıcı detay
Siirt'te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Düğün salonuna girip rastgele ateş açtı: Ölü ve yaralılar var
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu

Kapısı kilitli odada anne ve kızının cansız bedeni bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.