Ankara'da Kurban Bayramı öncesi denetimler artırıldı

Başkentte polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kara yollarındaki trafiğe ilişkin helikopter destekli denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığının Kurban Bayramı tatilinde kara yollarında alınacak tedbirlere ilişkin 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda tüm illerde tedbirler artırıldı.

Ankara'da, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Havacılık Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün ilgili şubelerine bağlı ekipler, kara yollarında oluşturdukları kontrol noktalarında denetim yaptı.

"Emniyet kemerini taktıysan bayram yolunda her şey yolunda" sloganıyla yürütülen denetimler kapsamında, kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara trafik güvenliği için emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Trafik polislerince belgeleri kontrol edilen sürücülere, hareket halindeyken cep telefonuyla konuşmamaları, hız limitlerine uymaları ve 2 saatte bir mola vermeleri tavsiye edildi.

Havadan helikopterle denetim

Kara yollarındaki trafik güvenliğini sağlamak için helikopter de kullanıldı.

Gölbaşı'ndaki Havacılık Daire Başkanlığı heliportundan kalkan helikopterin yüksek çözünürlüklü kamerası, kural ihlali yapan sürücülerin tespitini kolaylaştırdı.

Helikopterdeki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli, trafik kurallarına uymayan sürücüleri tespit ederek, kara yolundaki ekiplere bildirdi. Kural ihlali yapan araçlar, kara yollarındaki kontrol noktalarında durdurularak ceza yazıldı.

AA ekibinin de katıldığı helikopter destekli trafik denetiminde, bir otobüs sürücüsüne emniyet kemeri takmadığı için ceza kesildi.

Ankara-Konya yolunda araçlar durma noktasına geldi

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların kara yollarında araçlarıyla oluşturduğu yoğunluk, helikopterdeki AA ekibi tarafından görüntülendi.

Uçuşun yapıldığı saat 15.00 sıralarında özellikle Ankara-Konya yolunun Gölbaşı mevkisinde uzun araç kuyruğunun oluştuğu, Ankara-Eskişehir yolunda ise araç sayısı fazla olmasına rağmen trafiğin normal hızda ilerlediği görüldü.

Öte yandan, bayram tatilini geçirecekleri kentlere otobüsle gitmeyi tercih edenler ise Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturdu.