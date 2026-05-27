Ankara'da kaçan kurbanlıklar kamerada

Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesimden kaçan kurbanlık hayvanlar ile vatandaşlar arasında yaşanan kovalamacalar kameraya yansıdı. Yenimahalle, Sincan ve Şereflikoçhisar'da kaçan hayvanlar güçlükle yakalanırken, bir kamyonet kazasında bir kurbanlık öldü.

ANKARA'da Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde kesimden kaçan kurbanlıklar ve kurban sahipleri arasında yaşanan kovalamacalar kameraya yansıdı.

Ankara'da Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ile kaçak kurbanlıklar arasındaki kovalamacalar yaşandı. Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde kurbanlık küçükbaş sahibinin elinden kaçtı. Vatandaşlar sokak sokak kaçak kurbanlığı aradı. Otomobillerle önü kesilen kurbanlık küçükbaş güçlükle yakalanarak kesime götürüldü.

Sincan Temelli'deki kesim alanında sahibinin elinden kurtulan kurbanlık boğa, alanı birbirine kattı. Karşısına çıkan kişilerin üzerine saldıran boğa paniğe neden oldu. İğne ile sakinleştirilen hayvan daha sonra kesime götürüldü.

KURBANLIK TAŞIYAN KAMYONET KAZA YAPTI

Şereflikoçhisar ilçesinde ise kurbanlık büyükbaşları taşıyan kamyonet kaza yaptı. Bir kurbanlık öldü, bir kurbanlığın ise ayağı kırıldı. Araçtan atlayan bir boğa da araziye kaçtı. Kaçan kurbanlık boğa, uzun uğraşlar sonucu geri yakalandı.

Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde de motosikletle kurbanlık küçükbaş taşıyan bir kişi kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
