Kosova Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı

Kosova Bağımsızlık Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi'nin ev sahipliğinde başkentteki otelde düzenlenen resepsiyona Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da görev yapan büyükelçiler ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Vrenezi, yaptığı konuşmada, Kosova'nın bağımsızlığının 18. yılını kutladıklarını belirterek, konukları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülkesinin bağımsızlığına giden süreçle ilgili bilgi veren Vrenezi, " Kosova, NATO üyeliği ve Avrupa Birliği'ne katılım hedeflerine güçlü biçimde bağlıdır. Bu hedefler, yalnızca siyasi tercihler değil Kosova'nın doğal yönelimi ve geleceğe dair net vizyonudur." dedi.

Vrenezi, Türkiye ile Kosova arasındaki iyi ilişkilere dikkati çekerek, Ankara ile Priştine'nin güçlü ve kalıcı dostluğa sahip olduğunu dile getirdi.

"Türkiye, bağımsızlığımızın desteklenmesinde, devlet inşa sürecimizde ve uluslararası alanda tanınmamızda önemli ve kararlı bir destekçi olmuştur. Kosova ile Türkiye arasındaki ortaklık, bu süreçte özel bir yere sahiptir. Halklarımız arasındaki bağlar, yalnızca tarihi değil aynı zamanda güçlü insani ilişkilerle pekişmiştir." ifadelerini kullanan Vrenezi, Türkiye'deki Kosova diasporasına teşekkür etti."

Vrenezi, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin son yıllarda önemli ölçüde güçlendiğini vurgulayarak, "Türkiye, savunma sektöründe en önemli ortaklarımızdan biridir ve Kosova Güvenlik Gücü'nün NATO standartlarına uygun şekilde geliştirilmesine değerli katkılar sağlamıştır." dedi.

Türkiye-Kosova ekonomik ilişkilerine değinen Vrenezi, Türkiye'nin, ülkesinin önemli ekonomik ortaklarından biri haline geldiğini söyledi.

Vrenezi, "Kosova adına, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Kosova'nın uluslararası konumunun güçlendirilmesine ve küresel toplum içindeki yerinin sağlamlaştırılmasına verdikleri sürekli destek için içten teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.