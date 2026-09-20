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Ankara'da korna yüzünden sürücünün önünü kesip tehdit eden Z.K. tutuklandı

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Ankara'da korna yüzünden sürücünün önünü kesip tehdit eden Z.K. tutuklandı
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Ankara Pursaklar'da korna çalan sürücüye sinirlenen Z.K., aracıyla sürücünün önünü kesip tehdit etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan Z.K., Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

ANKARA'da, kendisine korna çalan sürücüye sinirlenip, önünü kesen ve araçtan indikten sonra tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Z.K., tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Pursaklar ilçesine bağlı Sun Sokak'ta meydana geldi. Z.K., iddiaya göre kendisine korna çaldığı için sinirlenerek aracıyla seyir halindeki sürücünün önünü kesti. Sürücüyü tehdit ederek aracından inmesini isteyen Z.K., araçta bulunan kişilerin üzerine yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda Z.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.K., Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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