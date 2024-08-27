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Ankara'da komşuları tarafından öldürülen baba ve oğlu memleketlerinde toprağa verildi

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşuları tarafından silahla öldürülen baba ile oğlunun cenazesi, memleketi Çorum'un Oğuzlar ilçesinde defnedildi. Olayda yaralanan anne ise hastanede yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşuları tarafından silahla öldürülen baba ile oğlunun cenazesi, memleketi Çorum'un Oğuzlar ilçesinde toprağa verildi.

M.E'nin silahla ateş ederek öldürdüğü komşuları Murat (44) ve oğlu Mücahit Zurnacı'nın (17) cenazeleri, Ankara'dan kara yolu ile Çorum'un Oğuzlar ilçesine getirildi.

Baba ve oğlunun cenazesi, Oğuzlar Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Cenazeye aile ve yakınlarının yanı sıra Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci de katıldı.

Aynı olayda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren anne Şengül Zurnacı'nın (41) cenazesinin de otopsi işlemlerinin ardından ilçede toprağa verileceği öğrenildi.

Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1422. Sokak'ta 26 Ağustos'ta komşular arasında çıkan kavgada M.E, silahla komşuları Murat Zurnacı, Mücahit Zurnacı, Şengül Zurnacı ve Mustafa Öztürk'e ateş açmıştı. Murat Zurnacı, Mücahit Zurnacı ve Mustafa Öztürk olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Şengül Zurnacı ise hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Keçiören Oğuzlar Ankara Baba Yaşam Güncel Haberler

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