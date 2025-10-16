Ankara'da Kaykay Parkına Mattia Ahmet Minguzzi'nin Adı Verilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çankaya'daki bir kaykay parkına "Mattia Ahmet Minguzzi" adının verileceğini bildirdi.

ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Minguzzi'nin adı, ABB Meclisi'nin Ekim ayı olağan toplantısında oy birliğiyle alınan kararla, İşçi Blokları Mahallesi'nde bulunan Kaykay Parkı'na verilecek.

Çankaya'da 3 bin 400 metrekarelik alana kurulu parkın 1452 metrekarelik kısmı kaykay alanından oluşuyor.

Öte yandan, Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, avukatıyla beraber ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette, aileye taziyelerini ileten Yavaş, "Ahmet'imizin, yavrumuzun acısını hepimiz bir aile babası olarak içimizde hissettik. Üstelik görüntülerde gördükçe hep içimiz acıdı. Ahmet'in ölümü çok acı ama büyük bir farkındalık yarattı. Yani suç işleyen çocuklarla, çeteleşmeyle ilgili olarak büyük ihtimalle bir yasa değişikliği söz konusu." ifadelerini kullandı.

Yavaş'a teşekkür eden Anne Minguzzi de şunları kaydetti:

"Biz buraya adalet için, adaleti sağlamak için geldik İstanbul'dan. Bir Ahmet'im gitti, başka Ahmetler gitmesin diye bunun mücadelesi içerisinde olduk. Yaklaşık dokuz aydır ailecek hiç durmadık. Umarım sokaktaki bu canilerden artık kurtuluruz. Evlatlarımız daha huzurlu, mutlu, parklara gidebileceği şekilde daha mutlu yaşasınlar istiyorum."