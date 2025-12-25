Haberler

Ankara'da kavşak ve ana arterlerde trafik düzenlemesi

Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Trafik Şube Müdürlüğünce, kent genelinde belirlenen bazı noktalarda trafik akışını düzenlemeye yönelik çalışma yapıldı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, trafik ayırıcı uygulama ile yaşanan sıkıntıların önüne geçilmesi, akışın rahatlatılması, kavşak katılımlarında ve ana arter bağlantı yollarındaki ihlallerin engellenmesi hedefleniyor.

Çalışmanın gerçekleştirildiği noktalar şöyle:

"Mevlana Bulvarı ile Bahriye Üçok Caddesi kesişimi, Mevlana Bulvarı'ndaki Taurus Kavşağı, İnönü Bulvarı Aşkabat Caddesi dönüş varyantı, İnönü Bulvarı'ndaki Karayolları Genel Müdürlüğü önü, Bağdat Caddesi ile 169. Cadde kesişimi, Turgut Özal Bulvarı ile 1. Bulvar ve Etlik Caddesi arasındaki dönüş varyantı, İstanbul Caddesi ile Şehit Yaşar Akansel Sokak kesişimi, İstanbul Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi kesişimi, Anadolu Bulvarı, Keçiören Şefkat Mahallesi Felek Caddesi ile 39. Cadde kesişimi, Kazım Karabekir Caddesi ile Sebze Bahçeleri Caddesi kesişimi, Çankaya Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı ile 1322. Cadde kesişimi, İncek Bulvarı ile Türkiye Adalet Akademisi dönüşü, Çankaya Caddesi'ndeki Atakule önü, Atatürk Bulvarı, Atatürk Bulvarı ile Necatibey Caddesi kesişimi, Mevlana Bulvarı ile Dikmen Caddesi dönüşü, Çetin Emeç Bulvarı ile Ceyhun Atıf Kansu Caddesi, Ayaş Ankara Yolu Bulvarı ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarı dönüş varyantı, Turan Güneş Bulvarı ile Doğukent Caddesi kesişimi, Turan Güneş Bulvarı ile Zülfü Tigrel Caddesi kesişimi, Anadolu Bulvarı ile Optimum AVM önü, Ayaş Ankara Yolu Bulvarı ile ASO 1. Bölge giriş ayrımı, Ayaş Ankara Yolu Bulvarı ile Şeker Fabrikası yol ayrımı, Anadolu Bulvarı Ankapark önü."

