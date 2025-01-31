Ankara'da Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf için gıyabi cenaze namazı kılındı

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf ve diğer el Kassam komutanları için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen grup, Filistin'e destek sloganları attı. Gıyabi cenaze namazının ardından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Platform adına basın açıklaması yapan Özgür-Der Ankara Şubesi Başkanı Yasemin Öğüt, Gazze'nin İsrail'in saldırıları sonucu adeta hayalet bir kente dönüştüğünü, 50 bine yakın Filistinlinin şehit edildiğini söyledi.

Öğüt, "Gazzeliler küçük bir toprak parçası üzerinde defalarca yerinden edildi. Ancak şerefli, izzetli ve onurlu Gazze halkı siyonist barbarlığa teslim olmadı." ifadelerini kullandı.