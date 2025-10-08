Haberler

Ankara'da Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralı

Ankara'da Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güdül ilçesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bir kamyon direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Güdül ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesine ait 06 BFJ 009 plakalı kamyon, Ayaş istikametinden Güdül istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarına devrildi.

Yaralanan kamyon sürücüsü, 112 Acil Sağlık Ekiplerince Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan alıkonulan vekiller için yeni açıklama: İsrail aklını başına alsın

Üç vekilin alıkonulmasına çok sert tepki: İsrail aklını başına alsın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran, 42 gün sonra takımla birlikte çalışmalara başladı

Fenerbahçe taraftarının 42 gündür beklediği müjdeli haber geldi
İsrail 3 vekilimizi alıkoydu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan sert tepki geldi

İsrail 3 milletvekilimizi alıkoydu, Türkiye'den tarihi rest geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.