Ankara'da Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralı
Güdül ilçesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bir kamyon direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Güdül ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesine ait 06 BFJ 009 plakalı kamyon, Ayaş istikametinden Güdül istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarına devrildi.
Yaralanan kamyon sürücüsü, 112 Acil Sağlık Ekiplerince Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel