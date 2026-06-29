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Ankara'da aracında bekleyen kadını gasp ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da aracında bekleyen kadını gasp ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
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Ankara Sincan'da aracında bekleyen bir kadını bıçakla tehdit ederek parasını ve kolyesini gasp eden şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce de benzer suçlardan kaydı bulunuyor.

Ankara'da aracında bekleyen kadını bıçakla gasp ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Sincan'da dün arabasında arkadaşını bekleyen müşteki Ş.Ö, şüpheli M.Ç'nin zorla aracına binip kendisini bıçakla tehdit ve gasp etmesi üzerine ihbarda bulundu.

Ş.Ö. şüphelinin arabayı Ankapark otoparkına sürmesini istediğini ardından üzerinde bulunan parasını ve kolyesini aldığını ve şüphelinin kendisini yanağından öperek kaçtığını anlattı.

İhbarın ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli M.Ç. "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından gözaltına alındı.

Hakkında "tehdit", "ısrarlı takip" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" başta olmak üzere 5 suç kaydının bulunduğu tespit edilen şüpheli M.Ç'nin emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz
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