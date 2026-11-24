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ANKARA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerde ülkeye kaçak yollarla sokulan eşyların ticaretini yapan ve nakleden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından gerçekleştirilen operasyonlarda, 20 elektronik sigara, 7 bin 460 tütün doldurulmuş makaron, 97 paket kaçak sigara, 451 litre kaçak alkol ele geçirildi. Yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı