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Ankara'da jandarma operasyonunda 15 kaçakçılık şüphelisi gözaltına alındı

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Ankara'da jandarma operasyonunda 15 kaçakçılık şüphelisi gözaltına alındı
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda elektronik sigara, kaçak sigara, puro ve düzenekli kazak ele geçirildi, şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Başkentte kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı şekilde sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 av tüfeği, 1 plaka, 306 elektronik sigara, 1 pointer, 65 elektronik sigara likiti, 620 paket içi tütün dolu makaron, 530 paket kaçak sigara, 440 kaçak puro, 100 kilogram nargile kömürü, 5 düzenek cihazı yerleştirilmiş kazak, 15 kulak içi mini kulaklık, 2 düzenek cihazı yerleştirilmiş spor ayakkabı, 5 cep telefonu, 5 kamera düzeneği, 3 mini Wi-Fi cihazı ve 3 elektronik sınav giriş belgesi ele geçirildi.

Yakalanan 15 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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