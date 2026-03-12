Haberler

Ankara'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yılı kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı Taceddin Dergahı'nda düzenlenen kutlama programına katıldı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı Taceddin Dergahı'nda düzenlenen kutlama programına katıldı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı Taceddin Dergahı'nda 'Korkma! Gençliğin Ruhu Burada' teması ile kutlama ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Valisi Vasip Şahin, çok sayıda davetli ve öğrencinin katılımıyla gerçekleşen programda, Mehmet Akif Ersoy anısına saygı duruşunda bulunuldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

BAKAN TEKİN'DEN ÇOCUKLARA TEŞEKKÜR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, programa katılan çocuklara teşekkür ederek, "İstiklalimize, bayrağımıza, ezanımıza, devletimize sahip çıktığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu değerlere sahip çıkan çocuklar yetiştirdikleri için ailelerinize ve sizi böyle güzel emanet aldıktan sonra ülkesine, bayrağına, bağımsızlığına sahip çıkan çocuklar olarak yetiştirdikleri için öğretmenlerinize teşekkür ediyorum. Sizler var oldukça bu devlet, bağımsızlığımız, bayrağımız ilelebet varlığını sürdürecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Bir aileyi 'tarihi eser' için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım

Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş
Çuval çuval para gelecek! Galatasaray'a çifte bayram yaşatacak müjde

Süper Lig devine çifte bayram
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi

İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
Katar alarmda! Tehdit seviyesi yükseltildi, halka kritik uyarı geldi

Savaşın ortasındaki ülke alarma geçti