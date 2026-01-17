Ankara'da İnşaat Alanında Yangın: 3 Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi
Ankara'nın Çankaya ilçesinde işçilerin kaldığı 3 konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtiliyor.
ANKARA'da inşaat alanında işçilerin kaldığı 3 konteyner, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Çankaya ilçesi Meşrutiyet Mahallesi'ndeki inşaat alanındaki konteynerlerde öğle saatlerinde yangın çıktı. İşçilerin kaldığı konteynerlerdeki yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü. 3 konteyner kullanılmaz hale gelirken, ölen veya yaralananın olmadığı görüldü. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
