Meslek ortaokulu öğrencileri, alanlarına uygun atölyelerde becerilerini keşfedecek

Kapılarını ilk öğrencilerine açmaya hazırlanan, Dikmen Nevzat Ayaz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde faaliyete başlayacak meslek ortaokulu, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini tanıyacağı atölyelerde eğitim sunacak.

Gelecek eğitim öğretim yılında faaliyete geçecek Dikmen Nevzat Ayaz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokuluna ilk kayıtlar alınacak.

"Bilişim teknolojileri", "çocuk gelişimi ve eğitimi", "grafik ve fotoğraf", "güzellik hizmetleri", "moda tasarım teknolojileri" ve "yiyecek-içecek hizmetleri" olmak üzere 6 alanda eğitim verecek meslek ortaokulu, donanımlı atölyelerle öğrencilerin becerilerini keşfetmesine imkan tanıyacak.

Dikmen Nevzat Ayaz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Emine Kılıç, AA muhabirine, 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul bünyesinde ilk öğrencilere eğitim vermeye başlayacaklarını söyledi.

Türkiye genelinde 22 ilde meslek ortaokulu bulunduğunu vurgulayan Kılıç, Dikmen Nevzat Ayaz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulunun Ankara'da açılan tek meslek ortaokulu olduğunu belirtti.

Okulun, öğrencilerin ilgi ve becerilerini keşfetmesine yardımcı olmak amacıyla tasarlandığını dile getiren Kılıç, "Meslek ortaokulunda, diğer ortaokullarda mevcut olan akademik derslerin aynısını veriyoruz. Türkçe, matematik, fen bilimleri ve diğer derslerin hepsi normal ortaokulda olduğu gibi. Yalnızca seçmeli ders olarak okulumuzdaki meslek alanlarından dersler vereceğiz." dedi.

Kılıç, öğrencilere uygulamalı öğrenme ortamı sunduklarını ifade ederek, "Atölyedeki çalışmalarla, öğrencilerin diğer meslekleri yakından tanımalarını sağlayacağız. İlgi ve yeteneklerini keşfetmeye yardımcı olacak bu eğitimle ayrıca öğrencilerin lise tercihlerinin de daha bilinçli olarak yapılmasına katkı sağlanacak." diye konuştu.

Kayıt sürecine ilişkin bilgi veren Kılıç, 4. sınıftan mezun olan öğrencilerin kendi kayıt bölgelerindeki ortaokullara yerleştiğini, meslek ortaokulunda eğitim görmek istemeleri durumunda, velileriyle e-okul sistemi üzerinden nakil talebinde bulunmaları gerektiğini anlattı.

Öğrencilerin, her bir alana uygun hazırlanan atölyelerde meslek derslerini uygulamalı işleyeceklerini belirten Kılıç, talebe göre okul kontenjanlarının yükselebileceğini ve okulun fiziki kapasitesinin yeterli olduğunu vurguladı.

Kılıç, "Tecrübeli öğretmen kadromuz ve donanımlı atölyelerimizde, 6 alanda öğrencilerimize uygulamalı eğitim vermek ve farklı meslekleri tanıtmak için hazırız, kendilerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.