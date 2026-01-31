Türkiye'nin ilk çocuk nöro-onkoloji polikliniği, Ankara'da hizmete açıldı

TÜRKİYE kamu sağlık sisteminde bir ilk olan çocuk nöro-onkoloji polikliniği, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi bünyesinde hizmete açıldı.

Ankara'da İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, poliklinik, çocukluk çağı beyin ve sinir sistemi tümörlerinin tanı, tedavi ve izlem süreçlerinin multidisipliner yaklaşımla yürütülmesini amaçlıyor. Poliklinikte; çocuk onkolojisi, beyin cerrahisi, radyasyon onkolojisi, radyoloji, patoloji, rehabilitasyon ve palyatif bakım birimleri birlikte görev yapacak. Böylece hastaların tanıdan tedaviye, tedavi sonrası izleme kadar tüm süreçleri tek merkezden ve koordineli şekilde yürütülecek.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu, polikliniğin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bu poliklinik, hem Ankara'da hem de Türkiye genelinde çocuk hastalarımıza sunulacak çok önemli bir hizmettir. Çocuk nöro-onkoloji alanında tanı ve tedavi süreçlerinin aynı merkezde, multidisipliner yaklaşımla yürütülmesi büyük bir ihtiyaçtı" dedi.

Poliklinikte çocuk onkoloji ve çocuk beyin cerrahisi uzmanlarının birlikte hizmet verdiğini belirten Prof. Dr. Mısırlıoğlu, "Hastalarımızın tedavi süreçlerinde radyasyon onkolojisi, radyoloji, patoloji, rehabilitasyon ve palyatif bakım birimleriyle de yakın iş birliği içinde çalışılacak. Amacımız; bilimsel, güncel ve kanıta dayalı tedavileri en etkin şekilde uygulamak" ifadelerini kullandı.