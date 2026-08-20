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Ankara'da ilişki vaadiyle gasp operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Ankara'da ilişki vaadiyle gasp operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
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Ankara'da internetten tanıştıkları erkekleri ilişki vaadiyle buluşmaya çağırıp tehdit ve darp yoluyla para ile cep telefonlarını gasbeden organize bir suç şebekesi çökertildi. Polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, rolleri 'hacker', 'yazıcı', 'Balkız' ve 'kovan' gibi kod adlarıyla organize eden 6 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'da, internet üzerinden tanıştıkları erkeklerle ilişki vaadiyle buluşup para ve cep telefonlarını gasbeden 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, internet üzerinden tanıştığı erkekleri ilişki vaadiyle evlerine veya otellerine çağırıp gasp yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin; mağdurların cep telefonlarına el koyarak dış dünyayla iletişimlerini kestiği, tehdit ettikleri, darbederek değerli eşyalarını ve paralarını gasbettikleri ortaya çıktı.

Bu sistemi yöneten şüphelilerin, her bir rolü organize ettiği, 'hacker' tabiriyle internet sitesini yöneten birisinin olduğu, 'yazıcı' sıfatıyla mesajlaşma yapan başka bir şüphelinin olduğu, 'Balkız' sıfatıyla buluşmalara önden bir kadının gittiği, arkadan gelen erkeklerinde darp ve gasp eylemlerini gerçekleştirdiği ve kaçış için 'kovan' koduyla şüphelileri kaçıran bir şüpheli olduğu tespit edildi. Gasp Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kamera görüntüleri tek tek izlenerek birçok eylem tespit edildi. Yapılan eş zamanlı operasyonda, tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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