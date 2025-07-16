Ankara'da İki Evde Yangın: Eşini Kaybeden Adam Yardım Bekliyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yakuphasan Mahallesi'nde gece saatlerinde Erol Özyiğit'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yan tarafta bulunan Adem Özyurt'a ait eve de sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 2 ev hasar gördü.

Ev sahibi Adem Özyurt, AA muhabirine, gece saatlerinde yangının başladığını ve eşinin dumanları fark etmesiyle dışarı çıktıklarını söyledi.

Yangında evini kaybettiğini aktaran Özyurt, "Babamdan, dedemden kalan evde hasta eşimle birlikte yaşıyorum. Yangında varımı yoğumu kaybettim. Belediyemiz, devletimiz ve hayırsever insanlarımızın desteğini bekliyorum." dedi.