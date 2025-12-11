Haberler

Ankara'da hurdalık alanda çıkan yangın apartmana sıçradı; 8 kişi dumandan etkilendi

Ankara'da hurdalık alanda çıkan yangın apartmana sıçradı; 8 kişi dumandan etkilendi
Güncelleme:
Ankara'nın Altındağ ilçesindeki hurdalık alanda çıkan yangın, yakındaki bir apartmana sıçrayarak 2 dairede hasara yol açtı. Dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı ve yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın, yakındaki apartmana sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 dairede zarar meydana gelirken, dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, gece geç saatlerde Örnek Mahallesi Sağ Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın önünde bulunan hurdalık alanda çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede yakında bulunan apartmana sıçradı. Alev ve dumanların kapladığı apartmandan oturan vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edildi.

Tahliye edilen vatandaşlardan 8 kişinin yoğun dumandan etkilendiği belirlendi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından dumandan etkilenenler hastaneye götürüldü. Yangın ise itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangında 2 dairede hasar meydana geldiği belirlendi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
