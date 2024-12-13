Ankara'da Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Anma Programı Düzenlendi

Ankara'da Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Sincan Belediyesince düzenlenen anma gecesinde, acemaşiran ayin-i şerifi ve semazenlerin gösterisi gerçekleştirildi.

Programda konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Mevlana'yı hürmet ve rahmetle yad ettiğini belirterek, "Mevlana gibi alimlerin sayesinde bu topraklarda hoşgörü iklimi esmiştir. Rabbim Hz. Mevlana'yı anlayanlardan, bu değeri nesilden nesile taşıyanlardan eylesin." ifadelerini kullandı.

Programa Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Mustafa Özcan, AK Parti Sincan Kadın Kolları Başkanı Nigar Koca, MHP Sincan İlçe Başkanı Oğuz Nihat Alkan, BBP Sincan İlçe Başkanı Ertan Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı.