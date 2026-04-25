Hayvanseverler Ankara'da sokak hayvanları ve barınak koşullarına dikkat çekti

ANKARA'da hayvanseverler, sokak hayvanları ve barınak koşullarına dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi.

Ankara, İstanbul ve İzmir merkezli sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla, hayvanseverler Ankara Kolej Meydanı'nda bir araya geldi. 'Barınakta hayat yok sokaklarda olacak', 'Hayvanları öldüren çocukları da öldürüyor', 'Katliama dur de, barınaklar ölüm kampı' yazılı pankart ve dövizler taşıyan grup sloganlar atarak Çankaya Belediyesi önüne yürüdü. Grup burada da 'Bugün kaç köpek öldürdün, hesap ver', 'Dostlarımızı vermiyoruz', 'Barınaklarınız kan kokuyor' diye slogan attı. Yürüyüşün ardından eylem sona erdirildi.

