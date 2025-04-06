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Ankara'da Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Altına Düşecek

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Ankara Valiliği, 7-12 Nisan 2025 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altına düşeceğini ve zirai don riski olabileceğini açıkladı. Ayrıca, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

(ANKARA) - Ankara Valiliği, 7 Nisan-12 Nisan 2025 tarihleri arasında Ankara'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirdi.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; Ankara'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altına inmesi; 07 Nisan-12 Nisan 2025 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklığının - 2 dereceye kadar düşmesi beklenilmektedir.

Soğuk havayla birlikte, yüksek kesimler başta olmak üzere il genelinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir.

Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği il genelinde zirai don riski bulunmaktadır. Kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleri ile ilgili tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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