Ankara'da Gün Batımında Sığırcıkların Dansı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde gün batımında bir araya gelen sığırcıklar, gökyüzünde oluşturdukları muhteşem dans gösterisi ile vatandaşların ilgisini çekti.
ANKARA'da gün batımında sürü halinde uçan sığırcıklar, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu. Sığırcık sürüsünün dansı andıran uçuşu kameraya yansıdı.
Gölbaşı ilçesinde dün akşam saatlerinde toplu halde farklı yönlere hareket eden sığırcıkların uçuşunun, bölgede yaşayanlara dansı hatırlattığı belirtildi. Vatandaşların ilgisini çeken o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada da beğeni topladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel