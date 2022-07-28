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Ankara'da gün batımı

Ayaş ilçesindeki at çiftliğinde gün batımı Çiftlikte ata binen vatandaşların havadan görüntüleri ANKARA - Ankara'daki bir at çiftliğinde gün batımında güzel görüntüler oluştu.

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Ayaş ilçesindeki at çiftliğinde gün batımı

Çiftlikte ata binen vatandaşların havadan görüntüleri ANKARA - Ankara'daki bir at çiftliğinde gün batımında güzel görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar, Ankara Ayaş yolunda bulunan bir çiftlikte at binerek keyifli anlar yaşadı.

AA / Erçin Ertürk - Güncel

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