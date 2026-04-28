ANKARA'da 'Gümüşhane'ye Değer Katanlar Ödül Töreni' düzenlendi. Törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Celal Adan da katıldı.

Gümüş Strateji Grup ve Danışma Kurulu tarafından düzenlenen 'Gümüşhane'ye Değer Katanlar Ödül Töreni' İlbank Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Gümüşhane'nin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunan isimleri teşvik etmeyi amaçlayan ödül törenine; TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve çok sayıda davetli katıldı.

'GÜMÜŞHANE'NİN EVLATLARI AY YILDIZ SANCAĞINI HİÇBİR ZAMAN DÜŞÜRMEDİLER'

Törende konuşan Celal Adan, Gümüşhanelilerin tarihe ışık tutarak milli meselelerde ön safta yer aldığını ve dik duruşunu muhafaza ettiğini söyleyerek, "Selçuklunun, Akkoyunlular, Osmanlıların diyarı olan bu güzel memleket gönül medeniyetimizi oluşturan parçaların hepsinden nasiplenmiş. Her birinden yadigarları günümüze dek ulaştırmıştır. Gümüşhane tarihimizin her devrinde destanlar yaşayan kadim bir kilim gibi Anadolu topraklarını süslemektedir. Memleketimizin her bir köşesini yangın yerine çeviren birinci Cihan Harbi'nin fırtınası bu şehri vurduğunda Gümüşhane işgaller ve katliamlara karşı can pahasına direnmiştir. Bu toprağın yabancısı istilacılara sırtını dayayıp onlardan aldığı kurşunlarla bin yıllık komşularına ölüm saçtılar. Bu şehrin topraklarına kan düşürdüler. Fakat Gümüşhane'nin evlatları ay yıldız sancağını hiçbir zaman düşürmediler" diye konuştu.

'GÜMÜŞHANE DİK DURUŞUNU MUHAFAZA ETMEKTEDİR'

Adan, "Şu an karşımda duran kıymetli Gümüşhanelilerin omuzlarında o kahraman ecdattan kalan emanetin ağırlığı ve gözlerinde şanlı mazinin ışıltıları vardır. Gümüşhane bu memleketin düşmanlarının karşısında asla eğilmeyeceğini Gümüşhane'nin sıradağlar gibi dimdik duracağını böylece ispat etmiştir. Zigana'dan yol geçer lakin ihanet geçmez diye tarihe not düşmüştür. Bunu dost da görmüş, düşman da görmüştür. Gümüşhaneliler bugün de tarihe ışık tutmakta, milli meselelerde ön safta yer almakta ve dik duruşunu muhafaza etmektedir. Bugün manevi iklimini teneffüs ettiğimiz kültürüyle gönlümüzü şenlendirdiğimiz ezeli ve edebi Türk yurdu Gümüşhane'ye değer katanlar ödül töreninde bulunmaktan ziyadesiyle onur duyuyorum" dedi.

Törende, Gümüşhane'ye çeşitli alanlarda katkı sağlayan kişi ve kurumlara ödülleri takdim edildi. Ayrıca Hürriyet Gazetesi Özel Haberler Müdürü Musa Kesler'e yılın gazetecisi ödülü takdim edildi.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı