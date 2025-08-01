Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor

Ankara Valiliği, kentte bugün akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, bugün akşam saatlerinde 16.00 ile 22.00 saatleri arasında kentin güney ve batı kesimleri başta olmak üzere il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.