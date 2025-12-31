Haberler

"Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Ankara finali yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın Ankara finalinde Yusuf Ziya Özoğul birinci oldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Ankara finalini Yusuf Ziya Özoğul kazandı.

Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi Camisi'nde gerçekleştirilen yarışmaya, kent genelindeki imam hatip ortaokulu ve liselerinin öğrencileri katıldı.

Jüri karşısına çıkan öğrenciler, ezanı en güzel şekilde okumaya çalıştı.

Yarışma sonunda Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yusuf Ziya Özoğul birinci, Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Huzeyfe Talha Baruğ ikinci, Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Muhammed Handiyazır üçüncü oldu.

Özoğul'un Türkiye finalinde Ankara'yı temsil etme hakkı kazandığı organizasyonda dereceye giren öğrencilere hediye verildi.

Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, törendeki konuşmasında, yarışmaya katılan tüm öğrencilerin gönüllerinde birinci olduğunu belirterek, "Burada önemli olan sesi güzelleştirmekten ziyade gönülleri güzelleştirmek." dedi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Erdem de "Bu tür etkinlikler gençlerimizin manevi gelişimine katkı sağlıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Programa İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester United'a sahasında büyük şok

Ne olacak bu takımın hali?
42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak

42 il için sarı kodlu uyarı! Kar fena bastıracak
İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Manchester United'a sahasında büyük şok

Ne olacak bu takımın hali?
Dünyanın en obez insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en ağır adamıydı: Mücadelesi sona erdi
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü