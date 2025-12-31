"Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Ankara finali yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Ankara finalini Yusuf Ziya Özoğul kazandı.

Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi Camisi'nde gerçekleştirilen yarışmaya, kent genelindeki imam hatip ortaokulu ve liselerinin öğrencileri katıldı.

Jüri karşısına çıkan öğrenciler, ezanı en güzel şekilde okumaya çalıştı.

Yarışma sonunda Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yusuf Ziya Özoğul birinci, Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Huzeyfe Talha Baruğ ikinci, Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Muhammed Handiyazır üçüncü oldu.

Özoğul'un Türkiye finalinde Ankara'yı temsil etme hakkı kazandığı organizasyonda dereceye giren öğrencilere hediye verildi.

Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, törendeki konuşmasında, yarışmaya katılan tüm öğrencilerin gönüllerinde birinci olduğunu belirterek, "Burada önemli olan sesi güzelleştirmekten ziyade gönülleri güzelleştirmek." dedi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Erdem de "Bu tür etkinlikler gençlerimizin manevi gelişimine katkı sağlıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Programa İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk, öğretmenler ve veliler katıldı.