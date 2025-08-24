Ankara'da Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni Düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) geleneksel "toplu sünnet şöleni" bu yıl bin çocuk ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Altınpark'ta düzenlenen şölene, bin çocuk ve aileleri katıldı.

Uzman doktorlar tarafından sünnet edilen çocuklara, sünnet kıyafetleri ve bisiklet hediye edilirken, şölen kapsamında Ankara Kent Orkestrası ve Hacivat-Karagöz gösterisi ile yüz boyama gibi etkinlikler düzenlendi.

Burada bulunan ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, çocuklara ve ailelerine ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın selamlarını iletti.