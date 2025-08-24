Ankara'da Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni Düzenlendi

Ankara'da Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl bin çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen geleneksel toplu sünnet şöleni, Altınpark'ta birçok etkinlikle birlikte yapıldı. Sünnet olan çocuklara hediyeler verildi ve eğlenceli gösterimler sunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) geleneksel "toplu sünnet şöleni" bu yıl bin çocuk ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Altınpark'ta düzenlenen şölene, bin çocuk ve aileleri katıldı.

Uzman doktorlar tarafından sünnet edilen çocuklara, sünnet kıyafetleri ve bisiklet hediye edilirken, şölen kapsamında Ankara Kent Orkestrası ve Hacivat-Karagöz gösterisi ile yüz boyama gibi etkinlikler düzenlendi.

Burada bulunan ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, çocuklara ve ailelerine ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın selamlarını iletti.???????

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
Kolombiya'da yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçısı polis operasyonuyla yakalandı

Ülke rahat bir nefes aldı! Yıllardır aranıyordu, böyle yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahırda çocuklar çekmiş! İşte Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan gizemli video

İşte Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan gizemli video
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.