Ankara'da Gecekonduda Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir gecekonduda çıkan yangın nedeniyle bina kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fatih Mahallesi Kıyı Sokak'taki bir gecekonduda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
