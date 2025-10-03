Ankara'da Gecekonduda Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi

Ankara'nın Sincan ilçesinde yangın çıkan bir gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Fatih Mahallesi Kıyı Sokak'taki bir gecekonduda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.