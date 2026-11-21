Ankara'da gece başlayan sağanak sürüyor, cadde ve yollarda su birikintileri oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Ankara'da gece saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürüyor; bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar otobüs durakları ve kapalı alanlara sığınırken kentte sıcaklık 12 derece ölçüldü, yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Ankara'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor.
Kentte gece saatlerinde başlayan ve yer yer etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ile kapalı alanlara sığındı.
Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA