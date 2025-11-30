Ankara'da telebar operasyonu! 56 kişi gözaltına alındı
Ankara'da 'telebar' olarak bilinen işletmelere yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 83 şüpheliden 56'sı yakalandı.
- Ankara'da fuhşa aracılık ettiği iddia edilen 9 işletmeye yönelik operasyonda 56 kişi gözaltına alındı.
- Operasyon kapsamında 83 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu, fuhşa aracılık ettikleri ihbar edilen ve halk arasında 'telebar' olarak bilinen işletmelere yönelik operasyon düzenlendi.
83 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI
'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında; elde edilen deliller ve teknik takip neticesinde 9 işletmede çalışan 83 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
POLİS DİĞER ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 56 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.