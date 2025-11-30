Haberler

Ankara'da telebar operasyonu! 56 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Ankara'da 'telebar' olarak bilinen işletmelere yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 83 şüpheliden 56'sı yakalandı.

  • Ankara'da fuhşa aracılık ettiği iddia edilen 9 işletmeye yönelik operasyonda 56 kişi gözaltına alındı.
  • Operasyon kapsamında 83 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
  • Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu, fuhşa aracılık ettikleri ihbar edilen ve halk arasında 'telebar' olarak bilinen işletmelere yönelik operasyon düzenlendi.

83 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında; elde edilen deliller ve teknik takip neticesinde 9 işletmede çalışan 83 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

POLİS DİĞER ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 56 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıLegend ishere:

Şu Ankara'nın Pavyon eğlencelesi bu kadar toprak, para, mal mülk sahibi abaza keriz dayı varken bitmez.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Cinayet ve suçların tek sebebi Tayyıp

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBandorma:

Helal olsun Türk Polisine, bu tür fuhuş amaçlı kullanılan yerleri kapatın.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
