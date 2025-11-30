Ankara'da telebar operasyonu! 56 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu, fuhşa aracılık ettikleri ihbar edilen ve halk arasında 'telebar' olarak bilinen işletmelere yönelik operasyon düzenlendi.

83 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında; elde edilen deliller ve teknik takip neticesinde 9 işletmede çalışan 83 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

POLİS DİĞER ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 56 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.