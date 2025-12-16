Haberler

Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı

Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı Haber Videosunu İzle
Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da polisin 4 aylık takibi sonrasında kadınları suistimal ederek fuhuşa sürüklediği değerlendirilen 11 işletmeye operasyon düzenlendi. Operasyonda mekanların işletme sahipleri, işletme müdürleri ve diğer çalışanları olmak üzere 60 kişi tutuklanırken, tüm mekanların faaliyetleri sonlandırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu gelen ihbarlar ve artan şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

11 İŞLETME TAKİBE ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği soruşturma için 'özel tahkikat ekipleri' oluşturdu. Ekipler, Çankaya ilçesinde gece kulübü olarak faaliyet gösteren ve kadınları suistimal ederek fuhuşa sürüklediği değerlendirilen 11 işletmeyi takibe aldı.

MEKANLARDAKİ ŞÜPHELİLER TAKİBE ALINDI

Ekipler, 4 ay boyunca müşteri gibi mekanlara giderek şüphelileri takibe aldı. Gizli kameralar kullanılarak mekan çalışanlarıyla müşteriler arasındaki fuhuş pazarlıkları kayda alındı.

60 KİŞİ TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, mekanların işletme sahipleri, işletme müdürleri ve diğer çalışanları olmak üzere gözaltına alınan toplam 81 şüpheliden 60'ı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyon sonrasında tüm mekanların faaliyeti sonlandırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, çok sayıda gözaltı var

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Bakan Şimşek'i kızdıran iddia: Bunu Yüce Meclisimiz dışında hiçbir makam ve merci yapamaz

"Bunu Yüce Meclis dışında hiçbir makam ve merci yapamaz"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyazıt Öztürk, bambaşka bir formatla ekranlara geri dönüyor! Yeni programının adı da belli

Bambaşka bir formatla ekranlara dönüyor! Yeni programının adı da belli
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş'a sürpriz ziyaret

Cezaevinde bulunan Mert Hakan'a sürpriz ziyaret
Dişçi çiftin infial yaratan istismarı iddianamede: Koca tecavüz etti, karısı dudağından öptü

Sapık dişçi çift! Koca tecavüz etti, karısı dudağından öptü
Beyazıt Öztürk, bambaşka bir formatla ekranlara geri dönüyor! Yeni programının adı da belli

Bambaşka bir formatla ekranlara dönüyor! Yeni programının adı da belli
Asla ama asla kullanmayın! Son yıllarda herkesin evine giriyor, kan kusuncaya kadar anlaşılmıyor

Son yıllarda herkesin evine giriyor, kan kusuncaya kadar anlaşılmıyor
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Aman dikkat! Ocak ayından itibaren bu ehliyetler iptal edilecek

Aman dikkat! Ocak ayından itibaren bu ehliyetler iptal edilecek
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden

İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden
Yüzlerce dönümlük hasat! İlçenin tamamı kokmaya başladı, işçiler adeta akın etti

İlçenin tamamı kokmaya başladı, işçiler ise adeta akın etti
title