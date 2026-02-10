Haberler

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon; 8 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Ankara'da FETÖ/PDY'nin 'TSK mahrem hizmetleri' kapsamında faaliyet yürüttüğü belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 7'sinin işlemleri sürüyor.

ANKARA'da FETÖ/PDY'nin sözde 'TSK mahrem hizmetleri' kapsamında faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 7'sinin işlemleri devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin güncel finans yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin sözde 'TSK mahrem hizmetleri' kapsamında faaliyetlerde bulundukları belirlenen; 2'si daha önce kamu görevinden ihraç edilmiş 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ikamet ve örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen adreslerinde yapılan aramalarda; örgüte ait 2 milyon 500 bin TL alacağı içerir senet, 173 bin 895 TL, 31 bin 960 dolar, 12 bin 865 avro, 91 gram altın, 1 tam, 11 çeyrek altın, 23 cep telefonu, 8 sim kart, 7 CD, 12 flaş bellek, 11 dizüstü bilgisayar, 2 tablet, 3 hafıza kartı ele geçirildi. Tüm şüpheliler, gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 7'sinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
