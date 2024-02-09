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Ankara'da FETÖ Firarisi Eski Emniyet Müdürü Yakalandı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde 8 yıldır firari olarak aranan eski 1'inci sınıf emniyet müdürü H.İ.Y., gözaltına alındı. Şüphelinin FETÖ/PDY'ye üye olmak, görevi kötüye kullanma ve Türk Ticaret Kanunu'na muhalefet suçlarından arandığı belirtildi.

ANKARA'da FETÖ firarisi eski 1'inci sınıf emniyet müdürü H.İ.Y., yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'nın Sincan ilçesinde 8 yıldır firari olarak aranan eski 1'inci sınıf emniyet müdürü H.İ.Y.'yi yakaladı. Şüphelinin, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak', 'görevi kötüye kullanma' ve 'Türk Ticaret Kanunu'na muhalefet' suçlarından arandığı belirtildi. Gözaltına alınan H.İ.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sincan Ankara Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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