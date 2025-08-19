Ankara'da Eymir Gölü Yakınında Yangın Kontrol Altına Alındı
Ankara'nın Karataş Mahallesi'nde Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.
Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Karataş Mahallesi Eymir Gölü yakınlarında bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine giden ekiplerin yangına müdahalesi sonucu ağaçlık alana sıçraması önlenen yangın, kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel