Ankara'da Eymir Gölü Yakınında Yangın Çıktı

Ankara'da Eymir Gölü Yakınında Yangın Çıktı
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Eymir Gölü çevresinde sabah saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. İtfaiye ve polis ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Eymir Gölü çevresindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgede güvenlik tedbirleri alınırken, ekiplerin yangını söndürmek için çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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