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Keçiören'de Yangın: 2 Kişi Kurtarıldı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kuşcağız Mahallesi 353. Sokak'taki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kurtarılan vatandaşların dumandan etkilendiği belirtildi.

Kaynak: AA
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