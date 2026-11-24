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(ANKARA) - EMEP Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, "Kadınları şiddete mahkum eden, şiddeti cezasızlıkla ödüllendiren, kadın emeğinin güvencesizliğine dayanan saray oligarşisine, faşizmin inşasına karşı sokağa çıkmaya, taleplerini daha güçlü dile getirmeye çağırıyoruz. Eşit özgür insanca bir yaşam için kadınların tek güvencesi mücadelesi" dedi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP) çalışma hayatını daha esnek hale getireceğini ve emeğin değerini düşüreceğini ileri sürerek, bu politikaların kadınların ekonomik yükünü artıracağını ifade etti. Aile ve nüfus politikalarının da kadınların bakım emeğini artıran bir anlayışa dayandığını savunan Gürkan, devletin ve sermayenin üstlenmediği bakım maliyetlerinin kadınların emeğiyle karşılandığını kaydetti.

Ekonomik politikaların yaratacağı toplumsal tepkinin baskı ve ayrıştırma politikalarıyla engellenmeye çalışıldığını öne süren Gürkan, iktidarın örgütlenme alanlarını daralttığını, muhalif basını susturmayı ve sokaktaki itirazı engellemeyi amaçladığını iddia etti. Gürkan, aile, genel ahlak ve müstehcenlik tartışmaları üzerinden LGBTİ+ bireylerin hedef gösterildiğini de savundu.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDET VAHŞİLEŞEREK ARTIYOR"

Gürkan, şunları kaydetti:

"Şimdi kadınların ekonomik bağımsızlığını, boşanma sonrası yaşam güvencesini ve medeni haklarını hedefe koyan düzenlemeler de önümüzde duruyor. Bir süre geri çekilen nafaka ve aile arabuluculuğu tartışmalarının yeniden Meclis gündemine taşınması ihtimali, kadınların kazanılmış hakları açısından önemini koruyor. Kadına yönelik şiddet ise günden güne vahşileşerek artıyor. Cezasızlık kadına yönelik şiddetin önünü açıyor. Fethiye'de fotoğraf çektirme bahanesiyle çıktıkları kayalıklardan 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı iterek öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hakan Aysal, Yargıtay kararıyla tahliye edildi.

Başak Gürkan'ı saçından sürüklediği kamera kayıtlarında da görünen, kaçmasını engelleyen, Başak'ı bıçaklayan babasını durdurmak için hiçbir şey yapmayan sanık Barış Arslan'a savcılık beraat talep etti.

Kadınların ölümlerinden sorumlu failler yargı eliyle serbest bırakılmaya çalışılıyor. Balıkesir'de yanında çalışan MESEM öğrencisi kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan iş yeri sahibi bir yıl boyunca yakalanmadı; bir yılın ardından yakalanmayan firari patron, kız çocuğunu kaçırdı. Şiddet ve istismara açık ortamlarda çocuk emeği sömürüye MEB eliyle resmi olarak açılıyor.

Kadınları şiddetten koruyacak mekanizmalar işletilmiyor, 2027'de de durumun daha farklı olmayacağı bütçeden bile belli. Kadının güçlenmesine ayrılan bütçe, bir kadın için günde 70 kuruş. Kadınların hayatının tümünü güvencesizleştirmeyi hedefleyen politikaların sonucu kadınlar için şiddet, belirsizlik, kaygı dolu yaşamlar oluyor.

Dominik'te faşist diktatörlüğe karşı mücadele eden Mirabal Kardeşlerin izinden bugün de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadınları şiddete mahkum eden, şiddeti cezasızlıkla ödüllendiren, kadın emeğinin güvencesizliğine dayanan Saray oligarşisine, faşizmin inşasına karşı sokağa çıkmaya, taleplerini daha güçlü dile getirmeye çağırıyoruz. Eşit özgür insanca bir yaşam için kadınların tek güvencesi mücadelesi."

Kaynak: ANKA