Emekli askerin öldürdüğü eşi ve kızının cenazesi Eskişehir'de toprağa verildi

Ankara'da emekli uzman çavuşun öldürdüğü eşi ve kızı Eskişehir'de son yolculuklarına uğurlandı.

Anne Deniz Büyükköprü ve 16 yaşındaki kızı Irmak Nehir Büyükköprü'nün cenazeleri memleketleri Eskişehir'e getirildi.

Eskişehir Asri Mezarlığı içinde bulunan 100. Yıl Camisi'nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından anneyle kızının gözyaşları içinde toprağa verildi.

Bu arada babası tarafından vurulan 21 yaşındaki Simge Büyükköprü'nün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde emekli uzman çavuş Remzi Büyükköprü, eşini ve iki kızını tabancayla vurduktan sonra intihar etmişti.