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Reşo Ağa lakaplı suç örgütü lideri Özkan Aydemir ve 15 şüpheli gözaltında

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Özkan Aydemir'in yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Özkan Aydemir'in yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, kendisini "Reşo Ağa" olarak tanıtan suç örgütü elebaşısı Özkan Aydemir ile birlikte hareket ettiği belirlenen 15 şüphelinin, müştekileri silahla tehdit ederek para ve gayrimenkullerini gasbettikleri, "yağma" suçunu işledikleri tespit edildi.

Bu kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Neriman Senanur Torun
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