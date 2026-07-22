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Ankara'da eğitim helikopteri düştü; 2 yaralı

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Ankara Sincan'da bir eğitim helikopterinin düşmesi sonucu iki asker yaralandı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı ve iki savcı görevlendirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 1 Cumhuriyet başsavcı vekilinin koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara ili Sincan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi E-90 Karayolu yakınında bulunan araziye eğitim helikopterinin düşmesi ve pilot eğitmeni Y.B. ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli B.K.'nin yaralandıklarının bildirilmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanarak, 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olay yeri inceleme işlemlerinin yapılması ve bilirkişi kaza kırım ekibinin olayın oluşuna dair rapor tanzim etmesi için gerekli talimatlar verilmiştir. Soruşturma işlemleri tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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