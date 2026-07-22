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Ankara'da eğitim helikopteri düştü; 2 yaralı

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Ankara Sincan'da R-44 tipi eğitim helikopteri, eğitim uçuşu sırasında boş araziye düştü. Kazada 2 personel yaralandı. Yaralılar ambulans ve helikopterle hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

ANKARA'da R-44 tipi eğitim helikopteri, eğitim uçuşu sırasında boş araziye düştü. Helikopterde bulunan 2 personel yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Sincan ilçesi Temelli Mahallesi sınırlarında meydana geldi. R-44 tipi eğitim helikopteri bilinmeyen nedenle yol kenarında boş araziye düştü. Helikopterdeki 2 personel yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı personele ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılardan biri ambulans helikopterle, diğeri de kara ambulansıyla hastaneye sevk edilip, tedaviye alındı. Helikopter enkazının bulunduğu alan güvenlik çemberine alındı. Ekipler, enkazda inceleme yaptı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Valiliği, kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün saat 10.02'de, Sincan ilçemize bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan 2 personel, kazadan yaralı olarak kurtarılmıştır. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinden sonra 1 yaralı ambulansla diğer yaralı ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmiştir. Olayın ardından bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yeri emniyet altına alınmıştır. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve araştırma çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürülmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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