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Ankara'da eğitim helikopteri düştü

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Ankara'nın Sincan ilçesinde TUSAŞ tesislerinden havalanan R-44 tipi eğitim helikopteri tarlaya düştü. Kazada 2 kişi yaralandı, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da eğitim helikopterinin tarlaya düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir eğitim helikopteri, Ankara-Eskişehir kara yolu Temelli mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle araziye düştü.

Kazada 2 kişinin yaralandığı, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildiği bildirildi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 10.02'de, Sincan ilçesine bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde TUSAŞ tesislerinden havalanan R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan iki personel kazadan yaralı olarak kurtarılmıştır. Olay yerindeki ilk müdahalelerinden sonra bir yaralı ambulansla diğer yaralı ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmiştir.

Bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri sağlanarak olay yeri emniyet altına alınmıştır. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve araştırma çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürülmektedir."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin Obuz
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